Bullismo e studenti. Proiezioni all’Astra

La Fondazione Stensen organizza proiezioni per le scuole de ’Il ragazzo dai pantaloni rosa’, il film che tratta tematiche delicate come l’omofobia, la depressione e il suicidio in ambito giovanile. Le proiezioni si terranno al cinema Astra, di mattina, l’11 e 12 novembre. Le visioni rientrano nell’ambito del progetto dello Stensen ’Che genere di film’ sugli stereotipi identitari, i cui obiettivi sono comprendere le dinamiche delle questioni di genere attraverso un percorso didattico incentrato sull’utilizzo del linguaggio visivo. "È importante mostrare ai giovani questo film che parla di bullismo a partire da una storia vera e tragica, accompagnandolo con un percorso mirato alla consapevolezza e all’empatia" spiega Chiara Bettarini, responsabile area didattica Stensen, ricordando che le statistiche della Ong ’Bullismo senza frontiere’ parlano, in relazione al nostro paese, di oltre 32.000 casi di bullismo/cyber bullismo in un solo anno.