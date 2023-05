Buche Arrivano i soldi per tapparle

di Fabrizio Morviducci

Staranno di vedetta col binocolo, ad aspettare gli operai. E solo allora in via delle Croci e via dell’Arrigo partirà la festa. Alla fine dopo tante proteste, segnalazioni, battaglie, incidenti, arrivano i soldi per riqualificare queste strade ridotte un colabrodo. Quella per via delle Croci in particolare è stata una battaglia che i cittadini hanno chiesto di sostenere anche a La Nazione. L’amministrazione ha stanziato 729mila euro per via delle Croci, e 416mila per via dell’Arrigo. Puntando alla riqualificazione totale con manutenzione stradale e nuovo asfalto. Nella delibera di giunta che ha dato il via libera a questo stanziamento ci sono anche 340mila euro per via Romero, strada che si trova nel centro abitato di Scandicci, che si trova più o meno nelle stesse condizioni. "Siamo pronti con tre importanti progetti di riqualificazione delle strade del territorio – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi - due dei quali per la viabilità in collina con percorsi particolarmente utilizzati dai cittadini per oltre 9 chilometri complessivi di lunghezza. Per quanto riguarda la strada interessata dal progetto di manutenzione straordinaria nel territorio cittadino, via Cardinal Romero, la priorità è stata individuata a partire dal nostro impegno finalizzato a dare sempre maggior qualità agli spazi urbani". In via delle Croci (5,780 chilometri) e in via dell’Arrigo (3,430 chilometri) ci saranno opere di fresatura, risagomatura, risanamento profondo anche a partire dalla rimozione di alcune piante nate a bordo strada che danneggiano la sede stradale con le loro radici, asfaltatura finale e rifacimento della segnaletica.

In via Romero l’intervento riguarda la fresatura della strada, la risistemazione dei marciapiedi, la sostituzione delle piante di pino che danneggiano il fondo stradale con nuovi alberi più idonei al contesto urbano, il rifacimento di zanelle e cordonati, l’asfaltatura finale e la nuova segnaletica. La sistemazione delle strade in collina è una delle richieste che i cittadini rivolgono più spesso al Comune. È difficile infatti trovare le principali vie di comunicazione nelle campagne scandiccesi che sia in buone condizioni. Per questo recentemente l’amministrazione è intervenuta in via di Rinaldi e via di Marciola. Adesso tocca alle strade del quadrante sud est delle colline.