Perde il controllo della moto mentre torna a casa da lavoro, noto infermiere muore a Pontassieve

Pontassieve (Firenze), 22 luglio 2024 – Non ce l'ha fatta Bruno Bianchini, noto infermiere del 118 di Firenze e provincia, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina a Pontassieve. Stando ai rilievi attuati dalle autorità intervenute, Bianchini, 60 anni, stava tornando a casa, in sella alla sua moto, dopo il turno di lavoro presso la sede centrale del 118 all'Ospedale Piero Palagi di Firenze quando alle 8.30 circa a Pontassieve in Via della Repubblica, a poche centinaia di metri da casa, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote. Pochi istanti che hanno determinato un tremendo impatto tra il sessantenne e un'auto in sosta.

"Cause non definite”, è quanto dichiarato dal comandante della polizia municipale Marco Stagi di Pontassieve la quale ha rilevato l'incidente. Non sono certi, infatti, i fattori che hanno determinato il fatale impatto. Le ipotesi più probabili, al momento, restano l'acqua sull'asfalto causata dalla pioggia battente delle prime ore di questa mattina o un malore del conducente.

Sul luogo dell'incidente non sono presenti telecamere ma le autorità hanno potuto contare su alcuni testimoni che, direttamente o indirettamente, hanno reso le proprie dichiarazioni sull'accaduto. Repentini i soccorsi dei colleghi del 118 del 60enne che sono giunti sul posto con un'ambulanza e poi trasportato Bianchini con elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi dove però, alcune ore dopo l'incidente, è deceduto.

Bianchini, oltre ad essere molto conosciuto a Pontassieve e non solo, per il suo servizio nel territorio come infermiere per il 118, era noto tra i colleghi come "Il Pugile” in quanto da anni istruttore di pugilato presso la “Boxe Valdisieve”, nota associazione sportiva di Pontassieve. Tanti i ragazzi che lo stimavano e per il quale era un vero e proprio esempio e che oggi lo piangeranno.

David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia esprime cordoglio per la scomparsa di Bruno Bianchini: “Siamo tutti sconvolti per quano accaduto a Bruno, oggi piangiamo un grande uomo e collega”. “È un colpo duro e inaspettato – prosegue -. Ci stringiamo, a nome del nostro Ordine professionale, intorno alla famiglia di Bruno – prosegue -. Era un nostro iscritto ma anche infermiere eccezionale, uno di quelli che hanno contribuito a far crescere con il suo operato il 118 fiorentino. Ci teniamo a ricordare il suo impegno e la sua voglia di essere sempre in prima fila per aiutare gli altri. Lo ringraziamo per quanto ha fatto per tutti noi!”.