Brucia pannelli di legno Denunciato il titolare di una ditta a Sambuca

Dava fuoco ad alcuni pannelli di legno nel piazzale di una ditta alla Sambuca, denunciato il titolare dell’azienda. I carabinieri forestali di Ceppeto sono intervenuti su segnalazione dei colleghi forestali di San Casciano in via Sangallo alla Sambuca, dove era in corso lo smaltimento di rifiuti mediante combustione. I militari hanno identificato il titolare e un operaio nei pressi di un bidone in metallo al cui interno bruciavano frammenti di pannelli di fibra di legno pressata e resina, prelevati dal deposito dove erano stati accatastati. Il titolare si è assunto la responsabilità dello smaltimento illecito ed è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazione al Testo ambientale per avere smaltito illecitamente rifiuti speciali non pericolosi, sulla base di una analisi da lui stesso prodotta.