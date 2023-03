Brucia i rifiuti Denunciato dai forestali

Denunciato dai carabinieri forestali per aver bruciato rifiuti. Tutto nasce dalle segnalazioni di alcuni cittadini. I militari si sono recati in via di Fabbrica nel Comune di San Casciano e qui, in un terreno agricolo, si sono trovati di fronte ad un cumulo di rifiuti parzialmente bruciati. L’area dove erano stati depositati i rifiuti è accessibile da una pista di terra battuta che parte da un complesso di alcune abitazioni. Il cumulo rinvenuto era costituito da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra i quali parti di vecchi mobili dismessi, pezzi di carta catramata, numerosi pallet di cui alcuni parzialmente bruciati, pannelli e sportelli di truciolare anche questi parzialmente bruciati, spezzoni di forassite e guaine isolanti, sacchi di plastica vuoti per malte e cementi per uso edilizio, parti di vecchi infissi. I carabinieri forestali hanno quindi eseguiti accertamenti ed è emerso che in un’area accanto a quella dei rifiuti bruciati, erano in corso opere edilizie di ristrutturazione e adeguamento di alcuni locali.

Quindi per interrompere l’azione illecita, ovvero lo smaltimento illecito di rifiuti tramite il loro bruciamento a terra, i militari hanno proceduto al sequestro penale dell’area e dei rifiuti che erano lì presenti.

Le indagini hanno permesso di individuare una persona che è stata segnalata all’autorità giudiziaria per violazione al Testo Unico Ambientale ritenuta responsabile dello smaltito illecitamente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tramite appunto il loro bruciamento a terra.

Andrea Settefonti