Bret Easton Ellis in città. Presenta il nuovo romanzo

Sarà Bret Easton Ellis l’ospite d’eccezione de "La città dei lettori", progetto a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon Aps, in programma a Firenze domani e giovedì 19 ottobre. L’iconico scrittore statunitense, autore di capolavori tra cui "American Psycho", "Glamorama" e "Le regole dell’attrazione", salirà sul palco del Teatro della Pergola domani sera (ore 21) per la prima presentazione italiana del nuovo romanzo "Le schegge", edito da Einaudi a 13 anni di distanza dal precedente, in dialogo con un’altra personalità del panorama letterario – Marcello Fois – in un evento in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana. Con quest’opera Bret Easton Ellis consegna al pubblico quella che forse è la sua storia più personale, emozionante e oscura, ambientata in una Los Angeles sensuale e violenta, fatta di feste in piscina e musica new wave, vodka e cocaina. La presentazione si affianca a un calendario di incontri ospitato da Libreria Brac (via dei Vagellai 18 rosso) nell’ambito del festival itinerante che si aprirà domani (ore 18) con il saggista, drammaturgo e romanziere Luca Scarlini, protagonista di un talk dal titolo "Centomila baci, l’eros nella fiaba".