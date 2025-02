Bper e Cartiere Carrara. Accordo per il green

Per la forestazione di terreni a lato di un tratto dell’autostrada A11 il gruppo Cartiere Carrara (nella foto, il presidente Massimo Carrara) riceve un finanziamento di 5 milioni concesso da Bper e sostenuto da garanzia green di Sace. L’operazione finanzia le spese per piantagioni policicliche della società agricola La Badia (gruppo Cartiere Carrara) per la forestazione di un tratto dell’A11 a Lucca. Cartiere Carrara - 7 stabilimenti in Italia, circa 850 dipendenti e capacità produttiva di 300.000 tonnellate di carta tissue in pura cellulosa e in carta riciclata venduta in 50 Paesi - è uno dei principali gruppi cartari a produzione integrata in Europa e darà un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le piantagioni policicliche fanno parte del progetto "La Carta che Pianta Alberi", che ha portato a mettere a dimora oltre 15.000 alberi vicino agli stabilimenti di Cartiere Carrara, a Capannori e Badia Pozzeveri (Lucca).