Bottigliate alla Rotonda tra extracomunitari Arrestato pusher in bici

Anche ieri mattina pattuglie della polizia e ambulanze all’altezza della Rotonda Barbetti, in mezzo alla piazza de Il Prato. C’era stata una rissa a colpi di bottigliate sembra dentro il Caffè Palazzuolo tra un marocchino e dei sudamericani. L’ennesimo episodio tra decine di abitanti, sempre più attoniti spettatori del degrado della zona causato dall’imperversare di nugoli di spacciatori eo ladri vandali. E sempre più perplessi e intimoriti al pensiero che possa accadere qualcosa di gravissimo.

E giovedì sera, poco più avanti, al parco delle Cascine, 160 ettari, un arresto in flagranza per droga.

I Carabinieri impegnati in un servizio specifico hanno notato una persona sospetta in bici e hanno chiesto l’intervento dei colleghi in uniforme, per controllarlo.

Arrivati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile ha tentato di allontanarsi, subito l’uomo ha gettato via due panetti risultati essere poi hashish, però è stato fermato. I Carabinieri hanno recuperato i panetti del peso complessivo di circa duecento grammi.

Nei pantaloni ne aveva altri dieci. Più un pizzico (0,4) di coca.

Marocchino, 40 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti, anche della stessa specie, è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Stamani verrà processato per direttissima.

g.sp.