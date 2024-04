Borseggiatori seriali in tramvia. La protesta social dei residenti

"Attenzione borseggiatori". Servirebbe Monica Poli, la battagliera veneziana famosa per il suo grido d’allarme ai turisti quando i malviventi entrano in azione, per contrastare i ladri di portafogli in azione in tramvia, tra viale Moro e Nenni Torregalli. Non passa giorno che non ci siano furti su questa tratta, e non passa giorno che non ci siano sui social persone che raccontano il furto, o altre persone che postano appelli per aver ritrovato portafogli con documenti all’interno ma senza soldi. Monica Poli è diventata nota per i suoi video su tik tok nei quali filma proprio i ladri che cercano di alleggerire i turisti. Ma sul tram non è così semplice. I borseggiatori entrano in azione nelle ore di punta in entrambe le direzioni ma soprattutto verso Firenze. Borse, borselli e portafogli vengono abbandonati prevalentemente nella zona tra piazza della Resistenza e appunto Villa Costanza. Dopo che l’ex Cnr è stato svuotato, ci sono diversi senza fissa dimora che stazionano a Villa Costanza capolinea del tram, o piazza della Resistenza. Purtroppo i malviventi all’opera sono abili, e spesso i cittadini si accorgono di aver subito il furto solo quando è troppo tardi. Da tempo sono in molti a chiedere a Gest di avere maggiore sicurezza e controlli. Difficile contrastare con la prevenzione la presenza dei borseggiatori sul tram. Come sempre l’appello è quello di rivolgersi al conducente e chiamare immediatamente le forze dell’ordine nel caso in cui si assista all’azione di questi malviventi sul tram.