Borseggiano una turista. Tre donne in manette

Tre donne sono state arrestate in centro a Firenze dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso. Giovedì mattina alle 11 sono state fermate dai Falchi della squadra mobile sorprese a portar via dallo zaino della vittima un portafogli che conteneva 105 euro, oltre ai documenti personali. Le tre, tutte di nazionalità bulgara e di età compresa tra i 21 e i 47 anni, hanno iniziato a seguire la vittima nei pressi di piazza Duomo, ma sono state notate dai poliziotti in borghese.

In breve sono entrate in azione: mentre una faceva da palo, le altre due, dopo aver aperto lo zaino, hanno preso il portafogli per poi allontanarsi con passo spedito. La scena non è sfuggita agli agenti che hanno bloccato le responsabili e restituito il portafogli alla vittima, che non si era accorta di niente. Il giudice, in direttissima, ha disposto per tutte e tre il divieto di dimora a Firenze.

P.m.