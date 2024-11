Bonus scuola per 266 studenti

Sono 266 gli studenti idonei per il bonus scuola, l’incentivo dedicato a chi è iscritto a una scuola media o superiore o a un percorso di istruzione e formazione professionale. Il bonus vuole aiutare le famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro a sostenere le spese necessarie per il diritto allo studio e ridurre l’abbandono scolastico. È stata pubblicata la graduatoria provvisoria, senza nominativi (per rispettare la privacy), ma riportante il numero di protocollo della domanda. Venti le richieste escluse dal bando per mancanza di documenti o di requisiti necessari. Si tratta di due graduatorie provvisorie: c’è tempo fino al 5 novembre per presentare eventuali ricorsi. Entro i primi del 2025 verranno erogati i bonus tra i 130 e i 300 a studente.