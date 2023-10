Bonus idrico di 500 euro a Impruneta: 112 famiglie in graduatoria

Sono 112 le famiglie di Impruneta inserite nella graduatoria di Publiacqua di cui fanno parte gli utenti aventi diritto al bonus idrico integrativo. Le cifre variano dai 40 ai 500 euro, in base alle caratteristiche del nucleo e all’Isee. Esclusi dalla graduatoria 16 utenti che non hanno le caratteristiche per poter richiedere il bonus o non hanno consegnato tutti i documenti necessari.