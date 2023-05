Bonus idrico, aperte le domande

Fino al prossimo 21 giugno possono essere presentate le domande per il bonus idrico integrativo comunale. Il beneficio è calcolato sulla spesa idrica del 2022 per l’utenza dell’abitazione di residenza e può essere richiesto dai nuclei familiari con Isee inferiore a 16mila euro. Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino, all’indirizzo https:bit.lyBonusIdrico23. Le richieste dovranno comunque essere compilate unicamente tramite procedura online su piattaforma predisposta dal Comune alla quale si potrà arrivare attraverso la pagina dedicata al "Bonus idrico integrativo comunale". Informazioni relative al bando pubblico si possono ricevere presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie – Via Gramsci n. 282 esclusivamente con appuntamento.