Bonus affitti. La graduatoria: "Ammessi in 60"

Sono 60 in totale, al momento, gli ammessi al beneficio del contributo affitto 2024, 72 invece gli esclusi per mancanza dei requisiti o sospesi per documentazione incompleta o non conforme. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno, su Amministrazione Trasparente. I non ammessi all’erogazione del contributo possono presentare eventuali ricorsi o integrazioni entro la scadenza, inderogabile, del prossimo 28 ottobre utilizzando il modulo predisposto (scaricabile al link https://www.comunefiv.it/wp-content/uploads/2024/10/MODULO-per-ricorsi-e-integrazioni.pdf ) e consegnandolo all’Ufficio protocollo del Comune di Figline e Incisa Valdarno tramite una delle modalità previste, ovvero a mano, all’indirizzo email [email protected], tramite raccomandata postale a/r (non farà fede il timbro postale) o all’indirizzo di posta certificata [email protected]. La misura di sostegno è stata finanziata solamente grazie alle risorse della Regione Toscana (con 14.542 euro) e soprattutto del Comune di Figline e Incisa Valdarno (con oltre 55mila euro) per un totale di 70.209 euro visto il mancato stanziamento di fondi per il 2024 da parte del Governo.