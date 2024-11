Bonus affitti. Ecco gli ammessi

È online, sul sito del Comune, la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di affitto per il 2024. Gli elenchi degli ammessi ai fondi (fascia A e fascia B) e delle domande escluse sono consultabili fino al 2 dicembre. Il bando ha raccolto 72 domande, 62 delle quali sono state accolte e 11 escluse. Fra i motivi di esclusione un valore Isee superiore alla soglia prevista dal bando, un contratto di affitto intestato a persona diversa da chi ha richiesto i contributi, un’incidenza del canone sul valore Isee non inferiore al 24% ma anche la mancata presentazione di alcuni documenti. C’è comunque la possibilità di chiedere di rettificare i punteggi o di rivedere l’esclusione dal beneficio: in questo caso gli interessati hanno tempo fino al prossimo 2 dicembre per presentare ricorso utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune, all’Urp o al Servizio Politiche Sociali.