Bona Frescobaldi: “Carlo III sarà un grande re con una spiccata sensibilità ecologica”

Firenze, 6 maggio 2023 - “Carlo sarà un grande re”. A dirlo, in un'intervista, all'Adnkronos la marchesa fiorentina Bona Marchi Frescobaldi, legata a Carlo III da un'amicizia lunga quasi 40 anni: la nobildonna e il marito, il marchese Vittorio Frescobaldi, erede di una delle più antiche casate di Firenze, hanno anche ospitato l'allora principe Carlo d'Inghilterra nel suo primo viaggio ufficiale nel 1985 in Italia e in un successivo soggiorno privato l'anno successivo. Secondo Frescobaldi Carlo “sarà un re molto contemporaneo, attento a tutto ciò che accade nel mondo, non solo nel Regno Unito. Sarà un re adatto ai nostri tempi attuali, con una spiccata sensibilità ecologica”. Bona e Vittorio Frescobaldi hanno inviato, in vista della cerimonia di incoronazione, "un messaggio di partecipazione e di felicitazioni" al neo sovrano. "Il nostro è stato un messaggio essenziale ma sentito, molto sentito", ha rivelato la marchesa. "Il re Carlo III è una persona di spiccata sensibilità sociale e sono sicura - ha detto Bona Frescobaldi - che porterà un esempio di attualità e modernità soprattutto su certi temi, innanzitutto il rispetto per l'ambiente. Se vogliamo, Carlo lo possiamo definire come un antesignano della difesa dell'ambiente. Ho grande fiducia in lui, sono convinta che assolverà al meglio il suo compito, perché è una persona di valore". La marchesina fiorentina è sempre rimasta particolarmente colpita dalla "sensibilità ecologica mostrata da Carlo, che si è occupato con costanza dei temi della difesa dell'ambiente e della sostenibilità, anche nell'architettura, così come dell'agricoltura. Del resto, un grande amante come lui della bellezza del paesaggio, dalla Scozia alla Toscana, che per diletto ama dipingere, non può che avere attenzione alla difesa del nostro pianeta".

Niccolò Gramigni