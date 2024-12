Bombardamenti a Borgo. La memoria si rinnova a 81 anni dalla strage

Ottantuno anni fa, il 30 dicembre 1943 il capoluogo fu bombardato, con gravi danni e la morte di oltre cento persone. Così la comunità ricorda ogni volta il luttuoso evento. Domani, alle 15,30, dal Municipio partirà il corteo, guidato dal sindaco, per la deposizione delle corone di alloro al Monumento alle vittime civili in piazza del Poggio e alla targa commemorativa in via Giotto Ulivi. Il corteo sarà accompagnato dalla Filarmonica Verdi di Barberino di Mugello. Poi alle 16,45 nella Pieve di San Lorenzo, concerto “Missa sub titulo Sancti Leopoldi“ di Haydn, eseguito dai cori firenzuolini Mulieris Voces e Na Ara, diretti dal Maestro Edoardo Materassi. Alle 18 la Messa in memoria dei caduti, e alle 21, nella pieve, concerto dell’Orchestra Camerata de’ Bardi, con ospite d’eccezione Susanna Rigacci, voce di tante colonne sonore di Ennio Morricone.