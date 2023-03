Bollino rosa a Ponte a Niccheri

L’oncologia ginecologica del Santa Maria Annunziata ha conquistato il "bollino rosa": il riconoscimento della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute femminile e di genere, ha premiato in tutto 40 strutture in tutta Italia che valorizzano la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza. Il "bollino" di qualità va alle realtà che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. È stato consegnato nella sede del Senato a Roma in occasione di un evento sui percorsi di oncologia ginecologica con alta specializzazione e multidisciplinarietà. A ritirare il premio è stata l’oncologa Francesca Martella. Poi il direttore del dipartimento materno infantile Alberto Mattei coi medici di Ponte a Niccheri è stato ricevuto dal presidente della Regione Giani che li ha ringraziati per il lavoro svolto.