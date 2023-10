Bollette Alia, arrivano i conguagli. Novità anche per le nuove rate

Bollette di Alia in arrivo in questi giorni per cittadini e aziende di Lastra a Signa. Si tratta (per 2.300 utenze) dei conguagli Tari riferiti al 2022, conteggiati a seguito di riduzioni, agevolazioni Isee o Covid, modifiche di superfici e variazioni del numero dei componenti dei nuclei familiari. Ma non è questa l’unica novità, perché negli ultimi giorni di ottobre arriveranno anche gli avvisi relativi alla prima rata della nuova tariffa corrispettiva (Taric), che saranno recapitati a tutte le utenze dei residenti nel Comune, circa 10mila, e avranno scadenza di pagamento a novembre. Per la prima volta i cittadini pagheranno dunque tenendo conto degli effettivi conferimenti nel cassonetto. Il conguaglio può essere effettuato dalle famiglie (utilizzando il modello F24 allegato alla bolletta) agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, presso Lottomatica, online su www.poste.it o in qualsiasi banca. Le utenze non domestiche devono effettuare il pagamento per via telematica. Per ulteriori informazioni è disponibile il Punto Alia in via Cadorna, aperto ogni primo, terzo ed eventuale quinto giovedì del mese dalle 8,40 alle 13,40 e ogni secondo e quarto giovedì del mese dalle 13,30 alle 18,30. È possibile, inoltre, ritirare i kit recandosi al Punto Alia di via Nigetti a Firenze e all’Ecocentro in via del Castelluccio, a Empoli. Per ogni informazione www.aliaserviziambientali.it.

Li.Cia.