Firenze, 13 luglio 2021 - "La storia dell'umanità poggia sulle spalle di chi sta dalla parte del bene, producendo bellezza. Ecco, noi ci siamo mossi su questa scia, alimentando la solidarietà tra cui ha voluto fare squadra con noi". Da dieci anni concentrata sul sostegno concreto a persone e comunità, "affinché crescano più consapevoli e con le possibilità per riconoscere e sviluppare i propri talenti", la Andrea Bocelli Foundation (Abf), voluta dal celebre tenore e dalla sua famiglia, festeggia l'anniversario della propria costituzione forte di oltre i 35 progetti portati avanti in questi anni in Italia e nel mondo.

Tra Palazzo Vecchio e il complesso di San Firenze, sede della fondazione, la capitale toscana ha omaggiato Abf ed Abf ha omaggiato a sua volta Firenze: "Una città che ci è sempre stata vicina, fin dal principio di questa avventura - ha dichiarato il maestro Bocelli - e che esprime al meglio, da molti secoli, la forza e la sempre attuale necessità di un Rinascimento interiore, che restituisca priorità all'arte e alla bellezza. Alla vera bellezza, che è sempre correlata alla bontà".

Clou della festa, lo show serale (alle 22.30 e poi martedì in loop, dalle 21.30) firmato da Paolo Gep Cucco, "Abf Stardust": show innovativo di proiezione che rimodella in 3D ed anima la facciata barocca di Palazzo San Firenze ed attraverso una narrazione poetica e divertente, raccontando il lavoro di Abf e traducendolo in uno spettacolo video mappato sulla superficie della sua nuova sede.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si è tenuto l'incontro con i giornalisti, accolti dal sindaco Dario Nardella e dal fondatore Andrea Bocelli, insieme al presidente della Fondazione Stefano Aversa, al vicepresidente Veronica Berti e al direttore Laura Biancalani, per trarre un bilancio dei primi dieci anni di attività ma anche di un rapporto di grande empatia tra Abf e Firenze.

Una realtà sorta, ha raccontato Bocelli, "per non disperdere il patrimonio di relazioni, lo scambio di emozioni, il legame di fiducia" che il celebre cantante ha maturato negli anni con tante persone. Il presidente Stefano Aversa ha poi preso la parola per descrivere i risultati di Abf, forte di oltre 40 milioni di euro raccolti e con all'attivo oltre 35 progetti in Italia e nel mondo, in ambito educativo, sanitario, di lotta alla povertà e di ricerca scientifica: "Nel prossimo decennio, la nostra strategia è totalmente in linea con l'agenda 2030 delle Nazione Unite, infatti promuoviamo attività sempre più focalizzate sull'educazione dei giovani attraverso la musica. Proseguirà e sarà incrementato inoltre il programma Abf Challenges, progetto che opera nell'ambito della ricerca scientifica, della tecnologia e innovazione sociale, in collaborazione con la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, il cui obiettivo principale sarà lo sviluppo di un sistema indossabile che possa aiutare le persone non vedenti e ipovedenti a muoversi in ambienti non strutturati e compiere attività di vita quotidiana".

Moglie e manager di Andrea Bocelli, vicepresidente e anima di Abf, Veronica Berti ha rievocato alcuni momenti cruciali di questo decennio, vissuti in prima persona, quali i progetti legati ad assicurare assistenza medica negli ospedali haitiani o i progetti educativi presso i nostri ospedali pediatrici.

Ribadendo poi la volontà di focalizzarsi sempre più, anche in futuro, sull'educazione, ha detto: "Negli spazi del complesso di San Firenze, si trova non solo la nostra sede operativa globale, ma stiamo anche dando vita ad un progetto socioeducativo-culturale indirizzato in via prioritaria a giovani residenti nel Comune di Firenze (e non). Chiamato l'Abf GlobaLab, già a partire da quest'autunno ospiterà una serie di workshop e momenti di confronto per i ragazzi fino ai 25 anni divisi per fasce di età, dove potranno vivere occasioni di confronto e dialogo costruttivo con personalità provenienti dal mondo delle imprese, dello spettacolo, della cultura".