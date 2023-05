Firenze, Borrell in visita alla Andrea Bocelli Foundation

Firenze, 5 Maggio 2023 – Josep Borrell, alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e vicepresidente della Commissione Europea, ha visitato la sede della Andrea Bocelli Foundation a Firenze. L’incontro bilaterale con i vertici della Fondazione e il sindaco Dario Nardella si è focalizzato sull’importanza dell’educazione come strumento per l’empowerment dei giovani di tutta Europa. Borrell in questi giorni si trova a Firenze in occasione della 13esima edizione di State of the Union. All’incontro, oltre al fondatore Andrea Bocelli e al sindaco Nardella, presenti il presidente ABF Stefano Aversa e la direttrice generale Laura Biancalani, con i quali Borrell si è confrontato su sfide e opportunità per i giovani europei e non solo e su come organizzazioni non profit – in collaborazione con altre importanti realtà – possono generare impatto e valore attraverso progetti strategici. Inoltre, nel corso dell’incontro si è parlato approfonditamente degli innovativi programmi educativi incentrati sulla scoperta e valorizzazione del proprio potenziale, come “ABF GlobaLab”.

ABF GlobaLAB (link) è un progetto strategico vocazionale pensato dalla Fondazione per incentivare e guidare il talento dei cittadini di domani. Nella sede della Fondazione, all’interno del Complesso di San Firenze, gli spazi sono stati attentamente progettati per accogliere attività educative come workshop ed eventi culturali. ABF GlobaLab è un laboratorio vivo – rivolto a giovani dai 16 ai 25 anni – in cui metodi educativi innovativi incontrano il supporto di un team multidisciplinare di professionisti da tutto il mondo. Uno dei programmi inclusi nell’ABF GlobaLab è Talent4You, un percorso intensivo in cui ragazzi e ragazze selezionati tramite un concorso di idee sviluppano progetti focalizzati sul tema della risoluzione dei conflitti (link). In occasione del bilaterale di oggi con il Vicepresidente Borrell, un giovane rappresentante di Talent4You è stato invitato a partecipare per condividere i momenti più significativi del percorso di scoperta dei propri talenti e del viaggio-esperienza in Terra Santa, con cui ha concluso il progetto e durante il quale ha potuto esperire il tema del conflitto insieme agli altri partecipanti.

“Che l’ente filantropico intitolato a mio nome, che la nostra grande famiglia allargata sia stata tra le mete della trasferta fiorentina odierna del Vicepresidente della Commissione Europea, esprime di per sé un riconoscimento di fronte al quale non possiamo che replicare, grati, che continueremo a fare ogni giorno il possibile per meritarlo” – afferma il fondatore Andrea Bocelli – “A nome mio e dell’intero team ABF ringrazio di cuore l’ingegner Josep Borrell per averci onorati della Sua graditissima presenza presso la sede istituzionale di San Firenze, fucina di empowerment per i giovani cittadini d’Italia e d’Europa. Interpretiamo la Sua visita quale specchio di una felice, ampia consonanza valoriale, nella volontà di agire, nell’urgenza di offrire le opportunità necessarie ad ispirare e sviluppare il potenziale delle nuove generazioni. Perché il futuro dell’Europa e di tutto il mondo sarà – anzi, è già – nelle loro mani.”

“Il bilaterale è stato davvero produttivo, abbiamo portato avanti un dialogo profondo e costruttivo, in cui abbiamo condiviso riflessioni riguardo il tema dell’educazione in Europa e le buone pratiche sull’empowerment delle comunità e soprattutto dei giovani” – conclude Stefano Aversa, Presidente ABF – “Ringraziamo il Vicepresidente Borrell per averci onorato della sua visita e siamo pronti a collaborare da subito e in futuro con la Commissione Europea attraverso i nostri progetti educativi”.

La Andrea Bocelli Foundation nasce nel luglio 2011 dalla famiglia Bocelli dopo essere stata ispirata dall'affetto e dalla positività ricevuti da fan e partner in tutto il mondo. Da allora ABF è cresciuta fino a diventare un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro guidata da professionisti di livello mondiale che sovrintendono allo sviluppo strategico dei progetti chiave.

La missione principale della Fondazione è quella di dare potere alle persone e alle comunità in situazioni di povertà, analfabetismo, disagio dovuto a malattie ed esclusione sociale, promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali che promuovano il superamento di queste barriere e l'espressione del loro pieno potenziale.

Dal 2011, ABF ha raccolto oltre 54milioni di euro che hanno portato alla costruzione di 9 scuole in Italia e ad Haiti che offrono l'accesso quotidiano a un'istruzione di livello mondiale a più di 3.500 studenti. Inoltre, ABF ha creato progetti di welfare che garantiscono l'accesso all'acqua potabile e alle cure mediche di base a oltre 400.000 persone che vivono nelle zone più remote e povere di Haiti. La Fondazione realizza e promuove anche progetti educativi che fanno leva sulla musica come ulteriore strumento per l'inclusione sociale e lo sviluppo dei talenti, il tutto in linea con l'Agenda Goal numero 4.7 delle Nazioni Unite per il 2030.

