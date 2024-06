Bocciodromo, si cerca un gestore. Indetto il bando di concessione

Bocciodromo di Scandicci: ecco il bando per la gestione. Il dirigente del settore sport ha infatti indetto il bando di gara proprio per la concessione del servizio di gestione.

In base all’atto, i vincitori potranno gestire la struttura per sei anni rinnovabili. Il valore medio annuo della concessione è stimato in 68.353,29 euro: questo vuol dire tecnicamente che, al termine dei 12 anni più una eventuale proroga di sei mesi per affidare l’ulteriore nuova gestione, nelle casse del Comune dovrebbero entrare più di 850mila euro, non comprensivi del canone di concessione, che è stato stimato in 6mila euro.

Anche questa somma sarà assoggettata a rialzo in sede di gara. La scadenza per presentare le offerte è stata fissata per il dieci di luglio prossimo.

Il criterio di selezione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, con assegnazione di massimo settanta punti all’offerta tecnica e massimo trenta a quella economica.

Attualmente, il bocciodromo scandiccese è in uso alla bocciofila cittadina che organizza gare di alto livello nel panorama sportivo di questa disciplina. Un luogo molto conosciuto dagli appassionati che lo frequentano per assistere agli eventi. Vedremo se ci saranno società interessate che presenteranno un’offerta.

