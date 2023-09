Blocco veicoli diesel euro 5 a Firenze, come funziona: i controlli di oggi

Firenze, 1 settembre 2023 – Il 1 settembre è la data del secondo step sul blocco dei veicoli diesel euro 5 a Firenze. Ma non è valido per tutti e riguarda solo un tratto dei viali. Nel dettaglio il blocco riguarda quei veicoli immatricolati fino al 2014: l'area compresa è quella dei viali dalla Fortezza a viale Giovane Italia e da viale Amendola fino a piazza della Libertà.

Chi ha tali veicoli deve quindi cambiare strada, questo per evitare che la centralina di viale Gramsci possa migliorare visto che è al momento quella con maggiori criticità. Da stamani pattuglie della polizia municipale sono a ispezionare i veicoli. Nella mattinata, si fa sapere da Palazzo Vecchio, sono stati controllati 25 veicoli ma non c'è stata alcuna sanzione perché i veicoli erano in possesso di deroga o erano immatricolati dopo il 2014.

Quattro invece le multe per altre violazioni, tra cui due relative alla patente: una per guida con patente straniera non convertita, una perché il conducente non era in possesso di patente internazionale necessaria per viaggiare in Italia.