Maxi blitz alle Cascine, controlli a tappeto di tutte le forze di polizia

Firenze, 9 settembre 2023 – L’obiettivo era passare al setaccio tutta l’area delle Cascine. Per questo, ieri e nei giorni scorsi, è scattato un maxi blitz di tutte le forze di polizia fiorentine. Agenti e militari della polizia di stato, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, affiancati dalla polizia municipale di Firenze, hanno presidiato l'intera area verde.

Il questore Maurizio Auriemma ha infatti disposto una serie di serrati controlli anche sulla base di quanto emerso durante i comitati provinciali sull'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dal prefetto Francesca Ferrandino. Sono oltre 200 le persone identificate nel corso delle verifiche che hanno permesso, anche attraverso l'impiego delle unità cinofile, di scovare alcuni etti di droga, hashish e marijuana, nascosta tra la vegetazione.

Per mantenere sotto controllo l'intera area hanno collaborato anche poliziotti in borghese schierati in campo dal questore.