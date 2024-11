Blatte in una macelleria. Chiusa e multa salata

Giro di vite dei dei carabinieri del Nil e del Nas, che nei giorni scorsi hanno ispezionato un minimarket in via Ponte alle Mosse elevando sanzioni per un importo complessivo di circa 6.500 euro e sospendendo immediatamente l’attività imprenditoriale per la violazione di importanti normative in materia di sicurezza sul lavoro (assenza del Documento Valutazione Rischi e mancata formazione dei lavoratori).

I militari hanno ispezionato anche una macelleria in via dei Neri elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro e sospendendo immediatamente l’attività imprenditoriale per la presenza di blatte vive e morte all’interno dell’esercizio commerciale.

Nel corso dei servizi, rinvenuti, grazie all’utilizzo dell’unità cinofila, anche 170 grammi di hashish alla fermata tramviaria Strozzi Fallaci e altri 20 grammi della medesima sostanza nascosti in via Palazzuolo.

Fermato anche un 26enne peruviano che è stato trovato in possesso di 29 grammi di marijuana, 23 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina, 3,5 grammi di eroina e di 845,00 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Mentre un 43enne senegalese bloccato dai militari è stato trovato in possesso di 16 grammi complessivi di stupefacenti (cocaina, hashish, ecstasy, crack ed eroina). L’arrestato, dopo una notte passata in camera di sicurezza, condotto al rito per direttissima, è stato rimesso in libertà con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.