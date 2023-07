Black-out, caos a Campo di Marte Chiuse Esselunga e Costoli Negozianti e abitanti esasperati

Mezzo quartiere di Campo di Marte è rimasto al buio ieri mattina per un guasto. Nella giornata rovente già dal primo mattino, molti residenti erano già scappati al mare o in montagna, ma chi è rimasto doveva fare i conti non solo per ripararsi dall’ondata di caldo africano, ma anche con il ripetuto incubo dei parcheggi in occasione degli eventi allo stadio. Sacramentando a caccia di un posto auto, con l’imminente arrivo dell’oceano di gente per il concerto dei Pinguini tattici nucleari, tra divieti di sosta, di transito e con l’inevitabile assalto serale di sosta selvaggia, con auto e scooter parcheggiati anche davanti ai portoni e praticamente in mezzo di strada.

Poi, il black-out, prima delle dieci, quando i negozi cominciavano a lavorare per l’arrivo dei primi fan del gruppo. Gli inevitabili disagi, i pos fuori uso, i registratori di cassa spenti, l’aria condizionata ko con l’afa asfissiante, il ghiaccio nei freezer che ha fatto temere di dover buttare via tutto. Inizialmente si pensava si trattasse di un problema passeggero. Invece la luce è tornata alle 14,45. Molti si sono arrangiati, e hanno colto l’occasione per fare qualcosa d’insolito, come i parrucchieri Maxsa, che hanno piazzato tre poltrone sul marciapiede in viale dei Mille e a chi non aveva bisogno di asciugatura con piega, hanno tagliato i capelli open air. Ma i supermercati sono stati costretti a chiudere. In particolare l’Esselunga di viale De Amicis, che ha riaperto a problema risolto. Ma che cos’era accaduto? Un problema che niente ha a che fare con il caldo né con il sovraccarico della linea, né con il concerto dell’italica band. C’è chi fa presente che la luce era già andata via nella notte.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, ha spiegato che, nella porzione di sistema elettrico compresa tra le linee elettriche denominate Manara e Settesanti, si è verificato un disservizio a causa di un doppio danneggiamento su due punti del cavo, cosicché le utenze sono rimaste prive di elettricità. Il servizio è stato ripristinato alle 14,45 grazie all’installazione del cavo attrezzo, come bypass dalla cabina di via Rosolino Pilo. La stazione è stata attivata in viale Malta, dove rimarrà a garanzia dell’approvvigionamento elettrico. Mentre sono presguiti senza disagi i lavori di sostituzione dei tratti di rete per il definitivo ripristino del normale assetto.