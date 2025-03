’Bitch Boxer’. La forza interiore e la vulnerabilità

Oggi e domani (ore 21,15) il Teatro Manzoni di Calenzano ospiterà, in prima assoluta, la nuova produzione: ’Bitch Boxer’, pluripremiata pièce della drammaturga inglese Charlotte Josephine, che può vantare tra i propri riconoscimenti l’Old Vic New Voices e il Soho Theatre Young Writers Award, l’ospitalità del Fringe Festival di Edimburgo e due tour di successo. Nel nuovo adattamento di Lorenzo Degl’Innocenti, che cura anche la regia dello spettacolo, il palco sarà tutto per Viola Picchi Marchi, unica attrice in scena. Lo spettacolo è ambientato a Londra nel 2012 e ruota attorno al mondo della boxe. Per la prima volta, le donne hanno l’opportunità di combattere sul ring delle Olimpiadi. L’autrice Charlotte Josephine, attraverso questo testo e i personaggi che ruotano intorno alla protagonista, esplora il tema della forza interiore e della vulnerabilità e la possibilità di abbassare le difese con chi amiamo.