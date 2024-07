Birra, tortelli e bistecca. Le sagre sono servite

Fine settimana ricco di feste paesane e sagre nei dintorni della città. Da stasera a domenica a Strada in Chianti avrà luogo l’undicesima edizione della ‘Festa della Birra’. L’evento propone gustose specialità gastronomiche, come peposo, bistecca di mastrocicciaio, specialità alla brace, panini e cono fritto, e freschissima birra alla spina. In programma anche musica dal vivo, dj set e disco music. Gli stand gastronomici saranno allestiti presso gli impianti della Polisportiva Chianti Nord, in via Mazzini a Strada in Chianti e resteranno aperti ogni sera dalle 19 fino a tarda notte. È possibile prenotare al numero 3331946109. Al circolo La Torretta di Molino del Piano c’è la ‘Festa per la Musica e per lo Sport’ che offre tre giorni di spettacoli, eventi e buona cucina. Stasera tutti in pista a ballare con l’orchestra Ex Novo. Domani ancora spazio alla musica con una serata danzante che vedrà sul palco gli Smile. Il 28 luglio serata finale con la commedia in vernacolo ’Fiorentini al Mare’ presentata da Alessandro Calonaci e Mald’estro Compagnia.

Nei locali all’aperto del circolo La Loggetta tutte le sere dalle 19,30 pizzerie e ristoranti presenteranno specialità di pesce e carne alla griglia, insieme a piatti della cucina locale realizzati dalle massaie del paese. E per finire in bellezza, nello spazio del giardino attrezzato con giochi per bambini, ecco La ‘Casina dei Dolci’ con tante prelibatezze per i golosi di tutte le età.

A Luco di Mugello si terrà stasera, domani e domenica la ‘Sagra del cinghiale e del tortello’. Un’occasione per apprezzare le specialità tradizionali della zona: i caratteristici tortelli ripieni di patate rigorosamente fatti a mano, le tagliatelle, l’immancabile carne alla brace, ma anche esclusivi piatti a base di cinghiale. Gli stand gastronomici, presso il campo sportivo di Grezzano (piccolo paese dopo Luco di Mugello), aprono la sera a cena dalle 19 e la domenica anche a pranzo dalle 12. Per info e prenotazioni: 3475229169. Domenica 28 luglio ritorna a Greve in Chianti l’appuntamento de Il Pagliaio, mercato del biologico e dell’artigianato. In piazza Matteotti dalle ore 9 alle 19 saranno presenti tanti banchi delle aziende del territorio con prodotti di stagione, degustazioni ed ottimi acquisti. Il mercato in programma domenica è dedicata all’estate del pagliaio, un mercato contadino. I protagonisti della giornata saranno gli artigiani, con la loro arte e mestieri. Alle 16,30 in programma il laboratorio a tema e la musica ad animare la giornata.

Francesco Querusti