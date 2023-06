Calcio storico fiorentino, Biraghi Magnifico Messere nella sfida Azzurri Bianchi

Firenze, 8 giugno 2023 – Sarà il difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi il Magnifico Messere del calcio storico fiorentino 2023 per la partita Azzurri-Bianchi di sabato 10 giugno in piazza Santa Croce. Si avvicina l’inizio delle partite del calcio storico.

Un momento sempre sentitissimo dalla città, pronta a tifare per i suoi colori. Un appuntamento da sempre di grande richiamo anche per i turisti italiani e stranieri. La figura del Magnifico Messere è molto importante per ogni partita. Si tratta sempre di una personalità legata in maniera inscindibile a Firenze. L’annuncio è stato dato dla presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi.

Per Biraghi un ulteriore riconoscimento dell’affetto della città per lui. Il tutto in giorni non facili, quelli successivi alla sconfitta nella finale di Conference League contro il West Ham. Con Biraghi protagonista nel bene e nel male della sfida. Ha procurato il rigore del momentaneo 0-1 degli inglesi ma ha anche lottato come un leone su tanti palloni ed è stato oggetto di un lancio di bicchieri dai tifosi britannici che gli hanno procurato anche un taglio in testa.