Bimbo cade dall’albero. La prognosi è riservata

Rimane in prognosi riservata il bambino domenica dopo essere salito per gioco su un albero, è poi caduto sul terreno. Si parla di una caduta. Il piccolo nel pomeriggio di domenica ha subito un intervento chirurgico al Meyer dopo essere stato portato con l’elisoccors.Nella frazione di Mercatale e Campoli, non c’è tanta voglia di parlare di quanto avvenuto. I genitori del piccolo si alternano da casa in ospedale circondati da tanta solidarietà. Alcune signore si stanno impegnando per aiutare i fratelli cercando di non fare percepire la grande preoccupazione che stanno vivendo i genitori. Ci sono anche persone sempre del posto, che hanno chiesto di pregare per il bambino affidandosi alle suore Clarisse del Monastero l’Immacolata di San Casciano, affinché questo incubo possa al più presto terminare.