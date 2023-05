Bimbi in fuga Pienone allo sciopero "C’è bisogno di 250 custodi in più"

Il caso dei due bimbi di 7 anni fuggiti un mese fa dalla scuola elementare Marconi di Grassina, ha acceso i riflettori su un problema annoso e che coinvolge tantissime scuole a Firenze e in Toscana: la carenza di custodi. Troppo pochi quelli assegnati dall’ufficio scolastico regionale ai vari istituti comprensivi, hanno ricordato i rappresentanti sindacali, famiglie e studenti nel picchetto di protesta organizzato sotto la sede fiorentina dell’ex provveditorato. Lo sciopero proclamato dai dipendenti dall’istituto Caponnetto con la chiusura per tutta la giornata di ieri delle sue 7 scuole, è stata l’occasione per ricordare che ciò che è accaduto all’elementare di Grassina potrebbe accadere anche altrove, visto che la carenza di personale non permette di avere un’adeguata sorveglianza. Se alla Caponnetto ci sono solo 20 custodi, che da settembre scenderanno a 18, "per il prossimo anno scolastico per le scuole fiorentine ci sarebbe bisogno di almeno 250 unità di personale ATA in più, mentre per quelle toscane di almeno 1200" denunciano i rappresentanti di Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Gilda Firenze. Eppure, lamentano, l’ufficio scolastico regionale "continua a negare, se non in casi rasi, l’autorizzazione a contratti a tempo determinato di personale aggiuntivo a quello di base: ne ha concesso una media di 1,14 a istituto e dopo le nostre proteste è arrivato alla bellezza di una media di 1,39 a istituto. Numeri del tutto insufficienti rispetto alle necessità delle scuole".

Manuela Plastina