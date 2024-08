Bilancio Passa l’assestamento salva-tagli

Il Governo taglia, il Comune è costretto ad assestare lo strumento di programmazione economica. Il consiglio comunale (favorevole la maggioranza, contrari Scandicci Civica e FdI) ha approvato una delibera di assestamento di bilancio a salvaguardia degli equilibri di esercizio per l’anno in corso. "Nonostante i forti tagli nazionali sulla spesa corrente – ha detto la sindaca Claudia Sereni – che dimostrano ancora una volta la distanza che c’è tra questo Governo e i bisogni reali dei cittadini, siamo riusciti a trovare il giusto equilibrio e a continuare a garantire interventi importanti sulla manutenzione delle strade, piazze e marciapiedi e interventi per la sicurezza come l’avvio del monitoraggio dei ponti del territorio, l’incremento del sistema di video sorveglianza e dell’illuminazione pubblica, compresa l’area ex Cnr".

Nella delibera inoltre è stata votata anche la variazione di bilancio dove si afferma che per spesa corrente hanno pesato i tagli del Governo centrale mascherati da spese di Finanziamento alla spesa pubblica per oltre 250mila euro per il 2024 (legati allo spending review, PNRR e informatica), che per i prossimi 5 anni ammontano ad oltre un milione sempre nei capitoli di spesa corrente.

"Per la parte investimenti – ha aggiunto la sindaca - con 2,7 milioni dei 4,2 milioni di avanzo di amministrazione, abbiamo scelto di dare una spinta concreta agli interventi che ricadono direttamente sulla vita delle persone, con attenzione particolare alle famiglie, dai bambini più piccoli agli adolescenti, come lo stanziamento di 400mila euro per opere di condizionamento di alcuni asili nido, oltre che 200mila euro per l’arredo urbano, grazie ai quali completeremo con arredi di qualità anche piazza Cavour e acquisteremo giochi playground per alcuni parchi cittadini. Sul tema sport, infine, diamo avvio, alla progettazione di fattibilità tecnico economica della piscina di Badia a Settimo e destiniamo 100mila euro al fondo per contributi alle società che gestiscono gli impianti del territorio. Sono prime linee di intervento che danno segni concreti in città degli obiettivi di governo".

Il capogruppo Pd Andrea Anichini: "Grazie a questo importante avanzo di amministrazione abbiamo stanziato ulteriori risorse per scuola, arredi urbani, manutenzione stradale e sport che sono e restano tra le nostre priorità".

