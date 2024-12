Bilancio, le opposizioni criticano: "Imu e Irpef vanno abbassate"

Non sono mancate le critiche della forze di opposizione al bilancio previsionale 2025-27, approvato dalla maggioranza nella seduta del consiglio comunale di giovedì. I consiglieri dei cittadini per Fiesole invitano alla prudenza, preoccupati dall’eventualità di una ripresa dell’indebitamento dell’ente, "cruccio" dell’amministrazione precedente. "Abbiamo impiegato un decennio per risanare il bilancio e avremmo voluto vedere che si continuava su questa strada. "Invece – osserva David Tanganelli – troviamo nuovi mutui e spese per le consulenze e attrezzature nei giardini (già recentemente sistemati), che si potevano evitare; sulle entrate delle contravvenzioni, invito alla prudenza, vista l’incertezza normativa".

La rimodulazione delle aliquote dei tributi è la richiesta del centrodestra. "Abbiamo un bilancio sano. Mi aspettavo – dice Andrea Bandelli – una riduzione di Imu , Irpef comunale e un ripensamento della gestione dei rifiuti per ridurre la pressione fiscale". "Dopo aver sofferto tanti anni- aggiunge il capogruppo dei CpF Renzo Luchi – serve una restituzione in opere. Non trovo questo impegno negli investimenti e carenza di programmazione".

"Si annuncia di voler incrementare i trasporti ma poi la spesa è la stessa nel triennio. Soprattutto- conclude Edoardo Canino, capogruppo Cdx - non vedo progetti per far crescere il territorio e renderlo attraente per piccole e medie imprese. Si proclamano politiche sociali e poi ci sono investimenti per anziani e disabili".

D.G.