Bilancio e novità per la polizia municipale: "Ci sarà un unico comando"

MUGELLOCompie dodici anni la Struttura unica della Polizia Municipale del Mugello e la festa del santo patrono, san Sebastiano, è l’occasione per fare un bilancio e tracciare le prospettive. Sette sono i comuni che la compongono, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio. La relazione delle attività è stata introdotta da Massimiliano Amato, sindaco di Dicomano e assessore dell’Unione dei Comuni delegato alla PM, che ha annunciato novità rilevanti. "Sarà creata una struttura unica, superando l’autonomia dei distretti, che diventeranno unità operative sul territorio. E ci sarà un vertice unificato, un unico comando". Il borghigiano Bambi è stato confermato comandante della struttura unica e presto gli saranno affidati anche i distretti di Vicchio e di Dicomano.

I numeri: 14.851 le sanzioni, di cui 1.287 per eccesso di velocità, 52 per mancanza di assicurazione, 343 per omessa revisione, 5 per guida in stato di ebrezza, 58 per mancato uso delle cinture, 51 per distrazione alla guida. In totale decurtati 2.861 punti. I veicoli controllati sono stati 8.279, 43 quelli sequestrati, 4 i sottoposti a fermo, 343 sospesi dalla circolazione, 70 le patenti ritirate o sospese. E poi 239 incidenti stradali, 123 con feriti, nessuno con esiti mortali. In materia edilizia i controlli nei cantieri sono stati 42, con 19 violazioni accertate di cui 13 penali. Per la Polizia Giudiziaria i reati accertati sono stati 51 con 6 sequestri.

Paolo Guidotti