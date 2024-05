Bilancio comunale, i conti tornano. Falchi: "Ora più investimenti"

È stato approvato con un doppio avanzo in positivo il bilancio consuntivo del Comune di Sesto Fiorentino. Nell’ultima seduta, il consiglio comunale ha dunque sottoscritto il risultato di amministrazione. Un bilancio, sottolinea il sindaco Lorenzo Falchi, "che appare solido nei suoi fondamentali nonostante la riduzione dei trasferimenti dallo Stato. Vi hanno trovato anche conferma investimenti importanti come quelli per la nuova piscina comunale, il recupero di Palazzo Pretorio e l’ultima fase dei lavori della nuova Lucciola".

Confermate anche delle agevolazioni per alcune categorie di cittadini, come la misura del contributo affitti, che permette di agevolare non solo chi vive nella casa, ma anche il proprietario della stessa nel ricevere tutti i mesi la quota pattuita. Confermata anche l’iniziativa ‘Nidi Gratis’ che, unita alle previsioni regionali, permette a tante famiglie di risparmiare sul costo del servizio dedicato alla primissima infanzia. Rinnovata anche la riduzione fino al 98% della Cosap, la tassa sul suolo pubblico, per i dehors di fronte ai locali. Nel 2013 il risultato di amministrazione del Comune di Sesto Fiorentino è stato pari a 32 milioni di euro, con appunto un doppio avanzo: quello destinato e vincolato a investimenti vale 4,1 milioni di euro e l’avanzo libero che tocca quota 3,3 milioni di euro.

Nel corso del 2024, garantisce Falchi, "sarà possibile godere di una maggiore capacità di spesa per investimenti e servizi da parte dell’ente". Tra i risultati positivi ricordati dall’amministrazione comunale c’è anche la chiusura della cassa al 31 dicembre del 2023 a oltre 15 milioni di euro e il mancato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sintomo di buon andamento dell’economia comunale. Intanto il territorio punta sempre più verso il futuro anche con il progetto di realizzare la Comunità energetica rinnovabile, che permetterà di usare energia pulita a minor costo. Questa sera c’è un incontro di approfondimento sul alle 21 al Circolo Arci di Padule; l’iniziativa è promossa dal Comune con Arci Firenze e l’associazione Gian Il Binario, nonché di esperti del partner tecnologico Estra Clima che potranno chiarire gli aspetti tecnici e fornire risposte e chiarimenti.