Bigozzi è l’uomo in più. E il Lanciotto si scalda

Con l’acquisto dell’attaccante fiorentino Yuri Bigozzi, un 2004 ex Primavera Fiorentina e Poggibonsi, sale a 25 unità il gruppo dei giocatori del Lanciotto Campi del presidente Cerbai che con il nuovo allenatore Andrea Lampredi sta preparandosi per il campionato di Eccellenza 2024-25. Un Lanciotto abbastanza rinnovato con l’inserimento di giovani interessanti con i quali Lampredi dovrà sviluppare un campionato che garantisca l’obiettivo della salvezza.

Ora che il tanto atteso attaccante è arrivato, l’allenatore campigiano sembra più sereno. "Con l’ultimo inserimento, il ds Novelli mi ha messo a disposizione un discreto gruppo, – puntualizza l’allenatore dei rossoblù – che da giorni sta lavorando sodo, e le prime sensazioni sono tutte positive. C’è tanto lavoro ancora da fare, ma i ragazzi li ho visti molto motivati. Non nascondo le difficoltà che anche in questo girone B ogni domenica incontreremo sfidando squadre tecnicamente forti, attrezzate per arrivare al traguardo come Scandicci, Asta e Valentino Mazzola, quest’ultima che affronteremo in trasferta proprio al debutto mentre la gara successiva sarà in casa contro l’Antella. Sarà un campionato difficile con altre squadre come Rondinella, Affrico e lo stesso Grassina in grado di inserirsi nella lotta per i primi posti. Per raggiungere la salvezza ogni domenica sarà una battaglia: cercheremo di rispondere sempre con i fatti". La prossima gara amichevole? "Mercoledì 28 agosto sul campo della Rufina, un test importante in vista del primo turno di Coppa Italia del 1 settembre contro la Sestese".

La rosa del Lanciotto. Portieri: Masini, (04), Roselli (02). Difensori: Amodio (05), Bambi, Benelli (03), Bigazzi (06), Castiello (03), Gonfiantini (03), Guasti (05), Martini (05), Rossi (02). Centrocampisti: Amerighi, Beraldi (03), Brogi (01), Corsi (02), Coviello (06), Fedi, Manzatu (04), Verdi (00), Virdò (05). Attaccanti: Afelba, Ascolese (00), Cassiolato (04), Cecchi (01), Tavanti (03), Bigozzi (04). Vice allenatore Marchi, preparatore portieri Loi, preparatore atletico Bellini, massaggiatore Arian. Giovanni Puleri