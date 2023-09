Aeroporto, Biffoni replica a Giani: “Ci sono questioni tecniche da risolvere”

Prato, 11 settembre 2023 – "Nessun blocco ideologico, ma questioni tecniche da risolvere”. Botta e risposta tra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, sul potenziamento dell'aeroporto di Firenze con la nuova pista.

"Il presidente Giani - ha osservato - è riuscito a convincere Toscana Aeroporti a riformulare completamente il progetto, segno che probabilmente le osservazioni che facevamo sul primo progetto erano abbastanza sostenibili e importanti. Il nuovo progetto è arrivato, è arrivata la Via: io neanche la leggo, è una questione tutta tecnica. Se un aeroplano passa a 300, 400, 600 metri, non ne ho la più pallida idea, faccio un altro mestiere e affido ai tecnici eventuali osservazioni che riguardano la mia città”.

In ogni caso, ha detto Biffoni, "io resto dove sono: penso sia molto più utile risolvere il tema dei rifiuti. Se c'è un'altra soluzione rispetto al termovalorizzatore di Case Passerini siamo tutti d'accordo, ma secondo me chiudere il cerchio dei rifiuti è molto importante, a mio modestissimo giudizio forse più importante dell'ampliamento dell'aeroporto. Non siamo contro le infrastrutture: facciamo le infrastrutture che si possono fare e che servono”.