Biennale, antiquariato e cene di gala. Bronzino, Tiziano e molto altro

Vetrina internazionale dell’antiquariato e grande mostra dell’arte italiana. La 33ª edezione della Biaf, torna a Palazzo Corsini dal 28 settembre al 6 ottobre con ottanta delle più prestigiose gallerie del mondo, fra cui 14 nuove prestigiose partecipazioni internazionali, guidata ancora una volta dal segretario e antiquario Fabrizio Moretti: "Questa edizione si preannuncia come una delle più belle sotto la mia gestione - ha spiegato durante la presentazione di ieri -. Abbiamo i migliori mercanti del mondo che verranno ad esporre i loro capolavori a Palazzo Corsini. Come sempre, la Biennale diventerà un museo in vendita. Ringrazio i membri del comitato, e la segreteria per aver reso questo evento possibile, che rimane una delle fiere mercato più importanti a livello internazionale".

Per capire quale sia il livello delle opere che andranno in fiera a rappresentare la grande arte italiana, bastano alcune proposte: Botticelli Antichità presenterà una testa del vescovo Andrea de’ Mozzi (1296-1300 ca.), attribuita a un collaboratore di Arnolfo di Cambio, frammento del monumento funebre conservato nella chiesa ormai distrutta di San Gregorio della Pace, oggi inglobata nel Museo Bardini. Maurizio Canesso festeggia invece i 30 anni di attività, proponendo una Madonna col Bambino del Bronzino (1525-1526), uno dei maggiori protagonisti della pittura fiorentina.

Tra i protagonisti dello stand di Carlo Orsi vi sarà una Madonna con il Bambino e Santa Maria Maddalena di Tiziano Vecellio. Questo olio su tela, databile tra il 1555 e il 1560, è stato riconosciuto come un autentico capolavoro del maestro veneziano da illustri esperti d’arte, tra cui Federico Zeri. La maestria dell’esecuzione e l’ottimo stato di conservazione la rendono qualitativamente superiore persino alle versioni con medesimo

soggetto conservate in alcuni dei musei più prestigiosi al mondo (Museo di Capodimonte, Galleria degli Uffizi, Hermitage di San Pietroburgo).

Come al solito non mancheranno gli eventi nell’evento.

Saranno 780 gli ospiti che giungeranno da ogni Paese per l’esclusiva cena di gala - già sold-out - del 26 settembre a Palazzo Corsini la cui “regia” è affidata a Gucci Osteria di Massimo Bottura. Altrettanto esclusiva sarà la cena in programma il 27 settembre che si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per l’evento charity a favore della Fondazione Andrea Bocelli. Una serata unica per assistere alla performance canora del maestro Bocelli e partecipare all’asta di beneficenza a sostegno dei progetti nazionali e internazionali della Fondazione stessa.

"La 33esima Biennale internazionale dell’Antiquariato di Firenze - ha detto la sindaca Sara Funaro - ci offre ancora una volta l’opportunità di immergerci nella bellezza . Un appuntamento che rappresenta ormai un punto di riferimento fondamentale per il collezionismo internazionale". "Questa edizione è la testimonianza del grande lavoro svolto negli ultimi anni da Fabrizio Moretti – ha aggiunto il presidente della Regione Eugenio Giani – che offre a Firenze, alla Toscana la presenza di antiquari di notevole livello e pezzi unici ed eccezionali, degni di stare in un museo". Main sponsor della Biaf 2024 sarà Gucci.