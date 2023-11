Biblioteca, ecco la nuova segnaletica inclusiva

Verrà presentato in biblioteca il 2 dicembre (alle 10) il progetto "Una biblioteca per tutti". L’iniziativa prevede una nuova segnaletica all’interno e all’esterno della biblioteca comprensibile e leggibile per tutti, anche per chi ha difficoltà di apprendimento, di linguaggio e comunicazione. L’iniziativa è stata finanziata con la partecipazione del Comune all’iniziativa "Biblioteca per tutti i sensi", nell’ambito del bando "Lettura per tutti" del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto si è classificato primo a livello nazionale. Durante la presentazione della nuova segnaletica interverranno il sindaco , la responsabile della biblioteca Bini e Sara Beduschi, psicologa ed educatrice. Alle 11 il laboratorio con lettura espressiva in Caa del libro "Lo Sgabuuuzzino", che con umorismo parla dell’importanza del prendersi cura. Seguirà un laboratorio fatto di lapbook, scrittura e lettura in simboli a cura di Anisa Durmishaj, autrice del libro (età consigliata 4 - 8 anni,). Per tutta l’iniziativa sarà garantito il servizio di interpretariato Lingua dei segni italiana (Lis) a cura di Biagianti.

Li.Cia.