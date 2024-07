Biblioteca, due mesi di stop per i lavori

Due mesi di stop e trasferimento di alcuni servizi per la biblioteca comunale Boncompagno. Ad annunciare la novità, il sindaco Fossi e l’assessore Di Natale. "I lavori di riqualificazione dell’ex Gimasa – dice Di Natale – Dovevano finire a settembre, ma a seguito dell’approvazione di una variante, il nuovo termine è stato spostato al 29 ottobre. Al momento i lavori eseguiti non raggiungono il 30% dell’importo, mentre si sta predisponendo una variante per portare a termine migliorie e interventi che non erano prevedibili in fase di progettazione, per un importodi 49mila euro". Intanto, proprio per effettuare i lavori già previsti sul tetto, la biblioteca comunale di via degli Alberti dovrà rimanere chiusa al pubblico un paio di mesi, a partire dalle prossime settimane. "Il servizio di prestito su prenotazione sarà comunque attivo – ha spiegato il primo cittadino – così come le sale per la lettura. Queste attività verranno però spostate provvisoriamente all’interno dei locali dell’Officina Oden di via Santelli". La modifica andrà avanti dall’inizio di agosto fino alla fine di settembre, anche se le date esatte verranno indicate nelle prossime settimane, insieme agli orari di apertura dell’Officina Odeon.

Lisa Ciardi