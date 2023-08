Biblioteca Comunale di Sesto: Dal 28 Agosto Orario Completo

Ripresa ordinaria del servizio e apertura con orario completo dal prossimo 28 agosto per la biblioteca comunale Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (piazza della Biblioteca 4). Intanto, già da lunedì scorso, i servizi sono tornati attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, oltre che il giovedì dalle 9 alle 19.30 (sabato e domenica chiuso), dopo la pausa imposta dalla presenza dei cantieri per ripristinare l’impianto di condizionamento dell’aria.

Sono inoltre già pienamente funzionanti anche i servizi di prestito e restituzione, consultazione di quotidiani e riviste, la sala ragazzi e gli spazi studio. Intanto i lavori per il ripristino dell’impianto procedono per completare alcuni interventi di rifinitura e si protrarranno ancora per alcuni giorni fino alla completa riattivazione. È possibile quindi che l’aria condizionata possa ancora non funzionare. Inoltre le sezioni rosa, fantascienza, letture in lingua, audiolibri, genitori e fondo Pinocchio sono temporaneamente chiuse. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook della biblioteca.