Biblioteca civica, via al restyling. Nuovi spazi e punti per studiare

Più postazioni di studio e spazi per il tempo libero. È cominciato l’ampliamento della biblioteca civica che tra un paio di mesi vedrà sistemata l’area studenti nel soppalco al primo piano. Il progetto prevede il rifacimento dell’illuminazione, che sarà a led, per un miglior comfort visivo e il risparmio energetico, nuovi arredi e pavimentazione, ventiquattro postazioni di studio completamente rinnovate e un’area relax per le pause.

Per consentire l’intervento, fino a domani saranno chiusi l’ingresso e la hall sul lato via Roma, così come il soppalco, con l’ingresso agli altri locali consentito da piazza Cioppi.

Non saranno momentaneamente disponibili le postazioni per lo studio. Per la riqualificazione dello spazio, l’amministrazione comunale investe 31.288 euro, 21.650 euro per gli arredi a carico del settore cultura, e 9.638 euro per la nuova pavimentazione a carico del settore lavori pubblici.

Gli arredi presenti finora nel soppalco saranno consegnati ai circoli cittadini che a loro volta allestiranno ambienti per lo studio dei giovani.

L’intervento si divide in tre fasi: l’installazione dei nuovi punti luce (che è già avvenuta con successo); la posa della nuova pavimentazione, in sostituzione del fondo in linoleum (che è attualmente in corso) e a fine mese ci sarà l’arrivo degli arredi (momento nevralgico per il ’battesimo’ dei nuovi spazi e la riapertura dei locali agli studenti e ai cittadini).