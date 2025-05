Beppe Bonardi. Una serata fra ricordi e riconoscimenti

Grande successo per la prima edizione del premio letterario dedicato a Beppe Bonardi, organizzato dall’associazione ’La Signa che vorrei’, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Una serata aperta dai ricordi del figlio Paolo, del sindaco Giampiero Fossi, dell’ex sindaco e oggi consigliere fiorentino Paolo Bambagioni, del presidente del Signa 1914 Andrea Ballerini e del consigliere del Circolo del tennis di Firenze Giancarlo Taddei Elmi. Quindi le letture a cura di Marco Mazzoni, alcuni intervalli musicali, gli interventi di Monia Catalano e Irene Mazzoni per presentare le motivazioni alla base dell’iniziativa e, ancora, i saluti delle rappresentanti della Pollicino Onlus, Sofia Sarchi e Rossella, figlia di Beppe.

Infine spazio ai premiati, che avevano partecipato al concorso con vari elaborati dedicati al tema "Il passato è presente". In base alla scelta della giuria, il primo posto è andato a Federica Spagnoli, seguita da Marco Gonfia e Paolo Maestrelli. Menzione speciale, infine, per l’associazione "Donna, vita, libertà", che aveva presentato un testo corale. Beppe Bonardi, scomparso nel settembre 2024 a 92 anni, è stato un punto di riferimento a Signa per l’imprenditoria, lo sport e il sociale. Presidente onorario del Signa 1914, già presidente dell’Ente Fiera e dell’Associazione Pollicino, è stato uno dei capitani d’impresa della ‘Industre Signa’ con tante cariche e titoli anche in ambito sovracomunale. Presidente onorario dell’associazione Veterani dello sport, dopo essere stato un importante dirigente sportivo sia nel calcio che nel tennis, nel 2023 era stato nominato "Ambasciatore Unvs".