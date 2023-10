Benvenuti a Pontassieve: La Ludoteca Il Paese dei Balocchi Riapre i Battenti

Avviata a Pontassieve la nuova stagione della ludoteca Il Paese dei Balocchi, lo spazio dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Da questa settimana la struttura - sempre molto frequentata - è pronta ad offrire nuovi momenti di gioco nei suoi spazi pensati ed attrezzati con angoli per la lettura, la pittura, il teatro e i laboratori. Una nuova stagione per far scoprire e far vivere lo spazio che è nato per essere non solo un luogo di giochi, ma anche un contenitore pedagogico, pensato come strumento educativo e relazionale per favorire la socializzazione, le capacità creative ed espressive, lo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini.

La ludoteca anche in questo nuovo ciclo propone tante attività: laboratori, proiezioni film, letture animate che saranno proposte con cadenza periodica. Per scoprire le nuove attività e conoscere i locali della biblioteca è possibile recarsi direttamente nella sede di via Tanzini 25 a Pontassieve. La ludoteca è aperta il lunedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 ed il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 19. Per partecipare è richiesta l’iscrizione annuale di 15 euro. Da sempre la ludoteca rappresenta una delle opportunità più richieste dalle famiglie. Un’occasione dove i più piccoli trovano opportunità formative e di crescita. Imparando qualcosa di utile, sempre all’insegna del divertimento ed insieme ad altri bambini.

L.B.