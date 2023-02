Belvedere Franco Zeffirelli Le Frecce Tricolori su Firenze per i cento anni dalla nascita

Da ieri la città ha il Belvedere Franco Zeffirelli, sulla terrazza adiacente al piazzale Michelangelo. Un omaggio in occasione del cento anni del maestro, festeggiato con lo scoprimento della targa, alla presenza del sindaco Dario Nardella, l’assessora alla toponomastica Federica Giuliani, il sottosegretario al ministero della cultura Vittorio Sgarbi, il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Regione Eugenio Giani, il figlio del regista Pippo Zeffirelli. A seguire lo spettacolo delle Frecce Tricolori sulla città, omaggio dell’Aeronautica militare a Zeffirelli.

Anche stavolta non sono mancate le polemiche sulla figura del grande regista, che non hanno comunque appannato una giornata di grande festa in città, con numerose iniziative, fra cui l’emissione di un francobollo