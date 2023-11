Battiti del cuore e della terra. Gli ZF in concerto all’InStabile

Entra nel vivo la seconda edizione di HEARTHbeat, Battiti del cuore e della terra, il festival dedicato alle musiche del mondo che stasera alle 21,30 propone all’InStabile di via della Funga gli ZF in concerto. Il duo di percussionisti e producer vede anche stasera a Firenze Simone Nati AKA Zenabu e Dario Firuzabadì alternarsi alle percussioni e al programmino per evocare orizzonti lontani con ritmi antichi. I riferimenti musicali spaziano dall’Andes Step di Nicola Cruz e Rodrigo Gallardo fino all’Electrocumbia dei Dengue Dengue Dengue e Chancha Via Circuito. Anche all’InStabile i due daranno vita a un rituale sciamanico, guidando l’ascoltatore attraverso atmosfere rarefatte e sognanti, in un lungo crescendo che culmina in un finale trascinante. I due performer creano tessiture ritmiche intrecciando sequenze, drum machines e sampler col filo delle percussioni etniche suonate dal vivo ed in looping. A seguire djset Mistiche Vibre + Microvoto (Hupupa Records).