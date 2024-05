Batterie, amuleti, biglie e.... Un Assaggio di Carlo Fei

Gli amuleti, le biglie, le batterie e infine gli insetti. Sono i soggetti protagonisti degli scatti di Carlo Fei, il fotografo professionista fiorentino che dalla fine degli anni Settanta, esplora il mondo dell’arte, collaborando con gallerie, riviste, musei, istituzioni pubbliche e private. Da ieri una selezione delle sue opere è esposta nei locali della Trattoria 4 Leoni, in piazza della Passera (fino al 30 giugno), in una mostra dal titolo ’Assaggio’. Carlo Fei ha scelto di presentare, per quest’occasione, una selezione di fotografie, un assaggio appunto, di quella che è stata ed è la sua ricerca artistica, praticata negli anni, dove ogni elemento è ritratto da solo, avulso dal proprio contesto, esaltato nei dettagli, nobilitato come fosse un gioiello. Definiti dal contrasto con lo sfondo rigorosamente nero, ognuno di loro assume una dimensione astratta, misteriosa, quasi irreale. Le batterie, pezzi meccanici che banalmente si trovano nei motori delle macchine, sono riprese dall’alto, ingigantite, rivelando tutta la loro affascinante natura cromatica. Tratti dall’immaginario classico della tradizione napoletana, le corna rovesciate, il corno rosso, il gobbo, la maschera di Pulcinella, il quadrifoglio, il ferro di cavallo, sono alcuni degli amuleti su cui si sofferma lo sguardo di Carlo Fei. In questi scatti, senza perdere la valenza legata alla credenza popolare, si è condotti piuttosto a osservarne la forma, le linee, la superficie, la bellezza intrinseca, così come succede per la serie degli insetti. Chiudono la mostra due sole foto dove compare l’essere umano, da una parte due donne anziane, ad Amsterdam, dall’altra due bimbe su una spiaggia del Mare del Nord. Due momenti diversi dello scorrere della vita.

O.Mu.