"Basta musica", e suonano le campane

"Come mai suonano le campane della chiesa alle 23?". È la domanda che si sono posti in molti all’Antella nella notte di giovedì. Tanti già dormivano, o stavano per. E non è stato difficile sentire quei rintocchi. In tanti subito si sono scaraventati sul gruppo Facebook del paese per chiedere cosa stesse succedendo. "Sarà sicuramente una trovata del parroco per via della musica che si sente dal locale in piazza", hanno spiegato alcuni utenti.

A fare chiarezza è stato poi lo stesso parroco, don Moreno (nella foto) che ha spiegato che sì, non ne poteva più di quella musica che proveniva dal noto locale ’Bangerang’ in piazza e che secondo lui stava disturbando il sonno dei residenti.

Il titolare del locale si è detto dispiaciuto per quanto accaduto. Nel suo locale era stata organizzata una festa di compleanno privata, per la quale il Comune aveva concesso i permessi. Il proprietario è intervenuto alle 23:30 e ha fatto spegnere la musica. Si è poi scusato e ha fatto sapere che non concederà più il suo locale per feste private.

Tanta l’ironia sui social. "Una storia senza esclusione di colpi... di campane", scrive divertito un utente.

Remy Morandi