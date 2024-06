Bassilichi e Cucinelli discutono del settore moda ai "Colloqui dell’economia"

Ospite dei "Colloqui dell’economia", organizzati dalla Camera di commercio di Firenze con Il Sole 24 Ore-Radiocor, Brunello Cucinelli insieme al presidente della Camera fiorentina, Leonardo Bassilichi (nella foto). L’imprenditore umbro, leader nella produzione di maglieria in cashmere, ha affrontato i problemi e le prospettive del settore moda in una fase come quella attuale particolarmente complessa. Per Bassilichi, le difficoltà del comparto moda "non sono congiunturali, ma strutturali. Il pubblico è disposto a spendere ma a patto di avere un prodotto di alta qualità".