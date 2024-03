Basilica e campanile di San Miniato saranno restaurati in autunno. Lavori per più di tre milioni di euro L'Agenzia del Demanio ha pubblicato un avviso per la messa in sicurezza sismica e il restauro della Basilica di San Miniato al Monte, finanziato dal Pnrr. I lavori inizieranno in autunno con un budget di 3,63 milioni di euro. Candidature entro l'8 aprile.